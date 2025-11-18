Песков призвал дождаться подробностей по законопроекту США о санкциях

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться подробностей по законопроекту о санкциях за сотрудничество с Россией, которые поддержал ранее лидер США Дональд Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал продвигаемый конгрессом законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией.
"Подождите, пока идет законопроект, мы пока не понимаем, какая судьба этого законопроекта и что именно поддержал Трамп. Он об этом говорил на прошлой неделе", - сказал Песков журналистам.
В конце октября лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн заявил о готовности вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России тогда, когда администрация Белого дома посчитает это необходимым. Министерство финансов США 22 октября ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Вашингтон объяснил это решение тем, что Россия якобы не хочет продолжать мирный процесс по Украине.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом они приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в Штатах. Президент также отметил, что санкции не способствуют укреплению российско-американских отношений, которые только начали восстанавливаться. Тем не менее, Москва не отказывается от стремления наладить диалог с Вашингтоном.
