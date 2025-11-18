Рейтинг@Mail.ru
Песков призвал дождаться подробностей по законопроекту США о санкциях - РИА Новости, 18.11.2025
15:41 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/peskov-2055752936.html
Песков призвал дождаться подробностей по законопроекту США о санкциях
Песков призвал дождаться подробностей по законопроекту США о санкциях - РИА Новости, 18.11.2025
Песков призвал дождаться подробностей по законопроекту США о санкциях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться подробностей по законопроекту о санкциях за сотрудничество с Россией, которые поддержал ранее...
2025-11-18T15:41:00+03:00
2025-11-18T15:41:00+03:00
Песков призвал дождаться подробностей по законопроекту США о санкциях

Песков призвал дождаться подробностей о санкциях США за сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться подробностей по законопроекту о санкциях за сотрудничество с Россией, которые поддержал ранее лидер США Дональд Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал продвигаемый конгрессом законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ: Трамп готов утвердить санкции против России при одном условии
Вчера, 05:34
"Подождите, пока идет законопроект, мы пока не понимаем, какая судьба этого законопроекта и что именно поддержал Трамп. Он об этом говорил на прошлой неделе", - сказал Песков журналистам.
В конце октября лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн заявил о готовности вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России тогда, когда администрация Белого дома посчитает это необходимым. Министерство финансов США 22 октября ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Вашингтон объяснил это решение тем, что Россия якобы не хочет продолжать мирный процесс по Украине.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом они приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в Штатах. Президент также отметил, что санкции не способствуют укреплению российско-американских отношений, которые только начали восстанавливаться. Тем не менее, Москва не отказывается от стремления наладить диалог с Вашингтоном.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
МИД Китая выступил против нового проекта антироссийских санкций
17 ноября, 10:48
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампДмитрий ПесковДжон ТьюнРоснефтьЛУКОЙЛСанкции в отношении России
 
 
