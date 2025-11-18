Рейтинг@Mail.ru
В Европе десять раз подумают перед отправкой копеек Киеву, считает Песков - РИА Новости, 18.11.2025
12:56 18.11.2025
В Европе десять раз подумают перед отправкой копеек Киеву, считает Песков
В Европе десять раз подумают перед отправкой копеек Киеву, считает Песков

Песков: в Европе 10 раз подумают перед отправкой денег Киеву из-за скандала

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. РФ слышит голоса в Европе, что там склонны 10 раз подумать прежде чем "хоть копейку" отправить Киеву после коррупционного скандала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналист спросил Пескова, способен ли коррупционный скандал на Украине отразиться на финансовой поддержке Киева со стороны европейцев, и может ли он спровоцировать новый майдан в стране.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
МВФ начал переговоры с Киевом по расширенному финансированию, пишут СМИ
Вчера, 12:44
"Мы слышали уже голоса из европейских столиц, из некоторых европейских столиц, о том, что там теперь склонны 10 раз подумать перед тем, чтобы хоть копейку направлять в Киев. И это, соответственно, обосновано, потому что если направлять деньги в Киев, то априори можно понять, что какая-то часть этих денег, возможно незначительная, будет просто разворовываться. Поэтому, безусловно, последствия этого скандала уже налицо. А как они будут развиваться дальше, мы все вместе с вами увидим", - ответил Песков журналистам.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупциив сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Киеве нахамили Орбану после обещания не посылать деньги Украине
13 ноября, 17:26
 
