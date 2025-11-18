Рейтинг@Mail.ru
Париж не способствует миру на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 18.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 18.11.2025 (обновлено: 12:56 18.11.2025)
Париж не способствует миру на Украине, заявил Песков
Париж не способствует миру на Украине, занимается разжиганием провоенных настроений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2025
Париж не способствует миру на Украине, заявил Песков

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Париж не способствует миру на Украине, занимается разжиганием провоенных настроений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Франция продолжает вооружать киевский режим. Франция делает это сейчас, планирует это делать завтра. К сожалению, Париж никоим образом не способствует делу мира. Париж пока занимается разжиганием военных и провоенных настроений", - сказал Песков.
