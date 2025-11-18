https://ria.ru/20251118/peskov-2055693497.html
Париж не способствует миру на Украине, заявил Песков
Париж не способствует миру на Украине, занимается разжиганием провоенных настроений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Песков: Франция вооружает киевский режим и разжигает провоенные настроения