Европа обоснованно переживает за финансирование Киева, заявил Песков
12:52 18.11.2025
Европа обоснованно переживает за финансирование Киева, заявил Песков
в мире
киев
украина
россия
дмитрий песков
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Европейцы обоснованно переживают за финансирование Киева, после коррупционного скандала ясно, что большая часть средств будет разворована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналист спросил Пескова, способен ли коррупционный скандал на Украине отразиться на финансовой поддержке Киева со стороны европейцев и может ли он спровоцировать новый майдан в стране
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
11 ноября, 16:25
"Это, соответственно, обосновано, потому что если направлять деньги в Киев, то априори можно понять, что какая-то часть этих денег, возможно незначительная, будет просто разворовываться. Поэтому, безусловно, последствия этого скандала уже налицо. А как они будут развиваться дальше, мы все вместе с вами увидим", - ответил Песков.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупциив сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ
13 ноября, 20:03
 
