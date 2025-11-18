МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник вечером примет премьер-министра Монголии Гомбожавына Занданшатара, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин примет премьер-министра Монголии во вторник
Путин примет премьер-министра Монголии во вторник - РИА Новости, 18.11.2025
Путин примет премьер-министра Монголии во вторник
Президент России Владимир Путин во вторник вечером примет премьер-министра Монголии Гомбожавына Занданшатара, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 18.11.2025
