Песков: Россия будет ожидать информацию, о чем пойдет речь в Стамбуле
Песков: Россия будет ожидать информацию, о чем пойдет речь в Стамбуле - РИА Новости, 18.11.2025
Песков: Россия будет ожидать информацию, о чем пойдет речь в Стамбуле
Россия будет ожидать информации, о чем пойдет речь во время встреч в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:44:00+03:00
2025-11-18T12:44:00+03:00
2025-11-18T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
россия
стамбул
Песков: Россия будет ожидать информацию, о чем пойдет речь в Стамбуле
Песков: РФ будет ожидать информацию, о чем пойдет речь на встречах в Стамбуле
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия будет ожидать информации, о чем пойдет речь во время встреч в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будем ожидать информацию о том, о чем, собственно, пойдет речь", - сказал Песков журналистам.
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Турцию в среду и принять участие в переговорах с Владимиром Зеленским, сообщило ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на турецкий источник. Турция нацелена на возобновление переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле, однако конкретных деталей пока нет, сообщил ранее турецкий дипломатический источник РИА Новости.