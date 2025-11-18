https://ria.ru/20251118/peskov-2055690492.html
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с Уиткоффом
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с Уиткоффом
Песков сообщил об отсутствии конкретных планов на контакты Путина с Уиткоффом
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Конкретных планов на контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом или представителями турецкого правительства пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Турцию в среду и принять участие в переговорах с Владимиром Зеленским, сообщило ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на турецкий источник. Турция нацелена на возобновление переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле, однако конкретных деталей пока нет, сообщил ранее турецкий дипломатический источник РИА Новости.
"Пока таких конкретных планов нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
заявлял, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, и не исключил возможности нового раунда переговоров.
Россия
и Украина
провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле
. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров
подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва
до сих пор не получила от Киева
ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский
отверг приглашение президента России Владимира Путина
приехать в Москву для переговоров.