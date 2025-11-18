Рейтинг@Mail.ru
Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 18.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 18.11.2025
Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Песков
специальная военная операция на украине
россия
украина
турция
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
украина
турция
россия, украина, турция, дмитрий песков, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса, позиция Москвы хорошо известна США, Турции и Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса. Наша позиция хорошо известна. Она хорошо известна в Вашингтоне, она хорошо известна в Стамбуле и хорошо известна в Киеве", - сказал Песков журналистам.
Ранее Владимир Зеленский на фоне предстоящего визита в Турцию заявил, что хочет активизировать переговоры по урегулированию на Украине и возобновить обмен пленными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
