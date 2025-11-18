https://ria.ru/20251118/peskov-2055690287.html
Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Песков
Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса, позиция Москвы хорошо известна США, Турции и Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
турция
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
украина
турция
Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Песков
