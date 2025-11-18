Песков ответил на вопрос о возобновлении переговоров России и Украины

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия не получала от Киева информации о намерении возобновить переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Зеленский на фоне предстоящего визита в Турцию заявил, что хочет активизировать переговоры по урегулированию на Украине и возобновить обмен пленными. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Турцию в среду и принять участие в переговорах с Владимиром Зеленским, сообщило ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на турецкий источник.
"Пока никакой информации мы из Киева не получали. По всей видимости, Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить завтра в Стамбуле. Это контакты Зеленского с турецкими нашими друзьями, и к которым, вероятно, присоединится господин Уиткофф. Будем ждать результатов этих переговоров", - сказал Песков журналистам на вопрос, получала ли Россия информацию от Киева о готовности к переговорам на фоне недавнего заявления Зеленского.