https://ria.ru/20251118/peregovory-2055689834.html
Представителей России не будет на переговорах в Стамбуле, заявил Песков
Представителей России не будет на переговорах в Стамбуле, заявил Песков - РИА Новости, 18.11.2025
Представителей России не будет на переговорах в Стамбуле, заявил Песков
Представителей России не будет в Стамбуле в среду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:42:00+03:00
2025-11-18T12:42:00+03:00
2025-11-18T12:42:00+03:00
россия
турция
стамбул
дмитрий песков
стив уиткофф
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
https://ria.ru/20251118/peregovory-2055667206.html
россия
турция
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, стамбул, дмитрий песков, стив уиткофф, владимир зеленский
Россия, Турция, Стамбул, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский
Представителей России не будет на переговорах в Стамбуле, заявил Песков
Песков: представителей России не будет на переговорах в Стамбуле в среду