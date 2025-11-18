Источник: Турция хочет возобновить переговоры по Украине в Стамбуле

АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Турция ставит целью возобновить переговорный процесс делегаций РФ и Украины в Стамбуле, но конкретных данных пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, и не исключил возможности нового раунда переговоров.
"Нашей целью как посредника, которому доверяют обе стороны, является возобновить переговоры в Стамбуле. Но пока ничего конкретного о чем мы могли сообщить", - заявил собеседник агентства.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.