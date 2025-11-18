Рейтинг@Mail.ru
Речной транспорт Химок перевез более 75 тысяч пассажиров за сезон - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/passazhir-2055701273.html
Речной транспорт Химок перевез более 75 тысяч пассажиров за сезон
Речной транспорт Химок перевез более 75 тысяч пассажиров за сезон - РИА Новости, 18.11.2025
Речной транспорт Химок перевез более 75 тысяч пассажиров за сезон
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Речные трамваи подмосковных Химок перевезли за сезон более 75 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T13:28:00+03:00
2025-11-18T13:28:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
северный речной вокзал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055701112_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_538dabb0c1dcffff5502244f875edb96.jpg
https://ria.ru/20251117/zemlyakova-2055536936.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055701112_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_c115b34c5f5c621a7a39808b7a03cda4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), северный речной вокзал
Химки (городской округ в Московской области), Северный Речной вокзал
Речной транспорт Химок перевез более 75 тысяч пассажиров за сезон

Речные трамваи в Химках перевезли свыше 75 тысяч человек за сезон

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиРечной транспорт Химок
Речной транспорт Химок - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Речные трамваи подмосковных Химок перевезли за сезон более 75 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Речной сезон закончился 17 ноября. Теплоход "850 лет Москве" отправится на зимнюю стоянку.
В этом году маршрут Химки — Северный речной вокзал запустили 1 мая. Ежедневно теплоход делал восемь рейсов. У судна есть открытая верхняя палуба под навесом и крытая нижняя палуба, где расположены автоматы с едой и напитками и пассажирский салон.
"От Северного речного вокзала столицы до причала “Химки” и обратно теплоход курсирует с 2022 года. Cреди химчан речной вид транспорта пользуется популярностью. Теплоход — это отличная альтернатива автобусу и метро. Он не стоит в пробках и отправляется всегда строго по графику. В этом сезоне из-за благоприятных погодных условий речная навигация продолжилась до 17 ноября", — рассказал врио начальника управления по развитию территорий и инвестициям Айдар Закиров, его слова приводит пресс-служба.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Землякова: школьники из Химок показывают отличные результаты
17 ноября, 17:43
 
Химки (городской округ в Московской области)Северный Речной вокзал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала