https://ria.ru/20251118/passazhir-2055701273.html
Речной транспорт Химок перевез более 75 тысяч пассажиров за сезон
Речной транспорт Химок перевез более 75 тысяч пассажиров за сезон - РИА Новости, 18.11.2025
Речной транспорт Химок перевез более 75 тысяч пассажиров за сезон
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Речные трамваи подмосковных Химок перевезли за сезон более 75 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T13:28:00+03:00
2025-11-18T13:28:00+03:00
2025-11-18T13:28:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
северный речной вокзал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055701112_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_538dabb0c1dcffff5502244f875edb96.jpg
https://ria.ru/20251117/zemlyakova-2055536936.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055701112_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_c115b34c5f5c621a7a39808b7a03cda4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), северный речной вокзал
Химки (городской округ в Московской области), Северный Речной вокзал
Речной транспорт Химок перевез более 75 тысяч пассажиров за сезон
Речные трамваи в Химках перевезли свыше 75 тысяч человек за сезон
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Речные трамваи подмосковных Химок перевезли за сезон более 75 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Речной сезон закончился 17 ноября. Теплоход "850 лет Москве" отправится на зимнюю стоянку.
В этом году маршрут Химки — Северный речной вокзал запустили 1 мая. Ежедневно теплоход делал восемь рейсов. У судна есть открытая верхняя палуба под навесом и крытая нижняя палуба, где расположены автоматы с едой и напитками и пассажирский салон.
"От Северного речного вокзала столицы до причала “Химки” и обратно теплоход курсирует с 2022 года. Cреди химчан речной вид транспорта пользуется популярностью. Теплоход — это отличная альтернатива автобусу и метро. Он не стоит в пробках и отправляется всегда строго по графику. В этом сезоне из-за благоприятных погодных условий речная навигация продолжилась до 17 ноября", — рассказал врио начальника управления по развитию территорий и инвестициям Айдар Закиров, его слова приводит пресс-служба.