Речной транспорт Химок перевез более 75 тысяч пассажиров за сезон

В этом году маршрут Химки — Северный речной вокзал запустили 1 мая. Ежедневно теплоход делал восемь рейсов. У судна есть открытая верхняя палуба под навесом и крытая нижняя палуба, где расположены автоматы с едой и напитками и пассажирский салон.

"От Северного речного вокзала столицы до причала “Химки” и обратно теплоход курсирует с 2022 года. Cреди химчан речной вид транспорта пользуется популярностью. Теплоход — это отличная альтернатива автобусу и метро. Он не стоит в пробках и отправляется всегда строго по графику. В этом сезоне из-за благоприятных погодных условий речная навигация продолжилась до 17 ноября", — рассказал врио начальника управления по развитию территорий и инвестициям Айдар Закиров, его слова приводит пресс-служба.