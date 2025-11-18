https://ria.ru/20251118/parizh-2055694582.html
Париж разжигает провоенные настроения в Киеве, заявил Песков
Париж разжигает провоенные настроения в Киеве, заявил Песков - РИА Новости, 18.11.2025
Париж разжигает провоенные настроения в Киеве, заявил Песков
Можно выразить только сожаление в связи с тем, что Париж разжигает провоенные настроения на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:57:00+03:00
2025-11-18T12:57:00+03:00
2025-11-18T12:57:00+03:00
в мире
париж
украина
россия
дмитрий песков
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg
https://ria.ru/20251118/peskov-2055694231.html
париж
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, украина, россия, дмитрий песков, киев
В мире, Париж, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Киев
Париж разжигает провоенные настроения в Киеве, заявил Песков
Песков обвинил Францию в разжигании провоенных настроений на Украине