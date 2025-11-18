Овчинский: в Москве прошло более тысячи консультаций о правилах стройки

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Свыше тысячи консультаций о правилах строительства на участках провел для москвичей Единый контактный центр градкомплекса столицы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Единый контактный центр стал надежным помощником для москвичей и профессионального сообщества, обеспечивая доступность и прозрачность градостроительной информации. Возможность бесплатно и оперативно получить квалифицированную консультацию по вопросам строительных ограничений и разрешенных параметров застройки помогает гражданам принимать обоснованные решения, а застройщикам – оптимизировать процессы реализации проектов", -приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

В сообщении уточняется, что с начала текущего года свыше 380 москвичей получили консультации по вопросам градостроительных ограничений в отношении участков.