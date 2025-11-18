В Екатеринбурге вынесли приговор шеф-повару за отравление 43 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил шеф-повара к ограничению свободы за массовое отравление выпускников и сотрудников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), питавшихся во время банкета в екатеринбургском кафе, сообщила пресс-служба инстанции.

"Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор шеф-повару ООО "Ричмонд Рест"... Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на год", – говорится в сообщении.

Также ему запрещено 1,5 года заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания.

По версии следствия, с 11 по 12 июля 39-летний повар при подготовке к банкету не обеспечил "безопасность пищевой продукции" и соблюдение дезинфекционного режима. В результате во время выпускного вечера случилось отравление не менее 43 студентов и работников юридического университета, подчеркивала прокуратура региона, обвиняемый вину признал, раскаялся.

Мужчине вменяли статью о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление.

Региональный минздрав 15 июля заявлял журналистам, что 12 посетителей кафе "Версаль" в Екатеринбурге госпитализировали в инфекционное отделение больницы №40 в состоянии средней тяжести. По результатам проведенных исследований у пострадавших был лабораторно подтвержден сальмонеллез.

Позднее Роспотребнадзор региона уточнял, что количество заболевших кишечной инфекцией выпускников УрГЮУ, питавшихся в кафе, увеличилось до 21. Санврачи обследовали пищеблок ООО "Ричмонд Рест", где готовили блюда для обслуживания банкета, и персонал пищеблока. Бактерию Salmonella обнаружили у одного сотрудника предприятия. Кроме того, там выявили и другие нарушения.