В Екатеринбурге вынесли приговор шеф-повару за отравление 43 человек
21:33 18.11.2025
В Екатеринбурге вынесли приговор шеф-повару за отравление 43 человек
В Екатеринбурге вынесли приговор шеф-повару за отравление 43 человек
происшествия, екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Екатеринбург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Екатеринбурге вынесли приговор шеф-повару за отравление 43 человек

В Екатеринбурге вынесли приговор шеф-повару за отравление 43 человек на банкете

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил шеф-повара к ограничению свободы за массовое отравление выпускников и сотрудников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), питавшихся во время банкета в екатеринбургском кафе, сообщила пресс-служба инстанции.
"Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор шеф-повару ООО "Ричмонд Рест"... Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на год", – говорится в сообщении.
Также ему запрещено 1,5 года заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Махачкале произошло массовое отравление едой из кафе
13 ноября, 17:27
По версии следствия, с 11 по 12 июля 39-летний повар при подготовке к банкету не обеспечил "безопасность пищевой продукции" и соблюдение дезинфекционного режима. В результате во время выпускного вечера случилось отравление не менее 43 студентов и работников юридического университета, подчеркивала прокуратура региона, обвиняемый вину признал, раскаялся.
Мужчине вменяли статью о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление.
Региональный минздрав 15 июля заявлял журналистам, что 12 посетителей кафе "Версаль" в Екатеринбурге госпитализировали в инфекционное отделение больницы №40 в состоянии средней тяжести. По результатам проведенных исследований у пострадавших был лабораторно подтвержден сальмонеллез.
Позднее Роспотребнадзор региона уточнял, что количество заболевших кишечной инфекцией выпускников УрГЮУ, питавшихся в кафе, увеличилось до 21. Санврачи обследовали пищеблок ООО "Ричмонд Рест", где готовили блюда для обслуживания банкета, и персонал пищеблока. Бактерию Salmonella обнаружили у одного сотрудника предприятия. Кроме того, там выявили и другие нарушения.
В самом кафе РИА Новости поясняли, что на столе у выпускников в тот день были "горячие блюда, закуски, салаты". В пресс-службе УрГЮУ агентству рассказывали, что университет не был организатором банкета, мероприятие носило частный характер. Работу поставщика питания после массового отравления суд приостанавливал на месяц.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Количество отравившихся в столовой колледжа в Петербурге выросло до 20
31 октября, 18:44
 
ПроисшествияЕкатеринбургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
