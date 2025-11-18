СМИ: причиной смерти семьи из ФРГ в Стамбуле могло стать отравление химией

СТАМБУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Причиной смерти семьи Бёджек из ФРГ в Стамбуле могло стать отравление химией, вероятность пищевого отравления невысока, следует из результатов судмедэкспертизы.
"Предполагается, что мать и двое детей скончались в результате отравления химическим веществом, в первую очередь через окружающую среду в отеле. Вероятность пищевого отравления... гораздо ниже", - цитирует телеканал AHaber отчет. Данный отчет является вторым, после вскрытия тел не было выявлено особых патологий. Ожидается, что через несколько дней будет подготовлен итоговый отчет.
Скончавшиеся в Стамбуле туристы из ФРГ могли отравиться фосфидом алюминия, у которого нет антидота, утверждал ранее телеканал AHaber. Криминалисты ранее выяснили, что дезинсекцию от клопов провели за несколько часов до того, как семья почувствовала симптомы отравления. Содержащееся в инсектициде вещество - фосфид алюминия – могло проникнуть в номер семьи через вентиляцию в ванной, вследствие чего члены семьи Бёджек могли отравиться. Никаких антидотов у фосфида алюминия нет. Данное вещество, часто используемое при борьбе с тараканами и клопами, способно при чрезмерном вдыхании легко привести к летальному исходу. Следователи выяснили, что у задержанного сотрудника компании по дезинсекции не было никаких сертификатов.
Еще трое иностранных туристов были госпитализированы из отеля Harbour Suites в центре Стамбула, их жизни ничто не угрожает. Владелец гостиницы заявил журналистам, что отель безопасен. Полиция в субботу закончила проверку гостиницы, отправив в лабораторию на проверку вещи из некоторых номеров.
Как сообщил ранее директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер, четвертый член семьи туристов из ФРГ, госпитализированных в Турции, скончался в понедельник. Гюнер ранее сообщал, что мать и двое детей в возрасте трех и шести лет из семьи Бёджек скончались в минувшие четверг и пятницу, предположительно, от пищевого отравления, проводится расследование. По словам Гюнера, аномального роста числа отравлений в Стамбуле не отмечено. Число задержанных по делу о гибели семьи туристов из ФРГ в Стамбуле достигло в понедельник 11. Власти опечатали в воскресенье гостиницу Harbour Suites в Стамбуле.
Суд в Стамбуле в понедельник вечером арестовал четверых подозреваемых - владельца кафе, где обедала семья, а также продавцов трех лавок.
Отвозивший семью в больницу таксист Серджан Танрыверди ранее рассказал СМИ, что детей и мать Бёджек всю дорогу до больницы рвало кровью.
Генпрокуратура Стамбула ранее не исключила вероятность внешнего вмешательства и зафиксировала данное происшествие как "подозрительную смерть", начато расследование на предмет возможного убийства или суицида. Вскрытие не выявило серьезных патологий.
СМИ отмечают, что семья Бёджек прибыла в Стамбул 9 ноября, во вторник родители с детьми приобрели различную еду в ресторанах и у продавцов на улице с 14.40 до 18.30. В частности, семья приобрела чечевичный суп, куриную шаурму, рахат-лукум, мидии с рисом, кокореч (блюдо из бараньих субпродуктов). На следующий день в 11.16 отец и мать обратились за помощью в больницу, где им поставили диагноз "диарея и гастроэнтерит". В тот же день в 15.40 семья привезла детей в другую больницу, после оказания помощи они вновь вернулись в отель. В ночь на четверг семье вызвали скорую помощь, но детей уже не удалось спасти, мать скончалась еще через сутки.
