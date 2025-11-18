https://ria.ru/20251118/otpusk-2055602565.html
Назван самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году
Назван самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году - РИА Новости, 18.11.2025
Назван самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году
Июль будет самым выгодным месяцем для ухода в отпуск в следующем году, чуть менее выгодными будут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Июль будет самым выгодным месяцем для ухода в отпуск в следующем году, чуть менее выгодными будут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин.
"Самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль. Немного хуже будет апрель, сентябрь, октябрь и декабрь", - сказал Южалин
Он объяснил, что чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее брать отпуск в этом месяце работникам на окладе. Это объясняется тем, что наличие в месяце дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. При этом отпуск оплачивается, исходя из средней заработной платы работника. Поэтому для определения "выгодности" использования отпуска нужно сравнить свой ежедневный доход в месяце со средней дневной заработной платой. Когда стоимость одного рабочего дня выше среднедневного заработка, отпуск будет невыгодным.
По словам эксперта, месяцы с примерно одинаковыми значениями будут средними по выгодности, поэтому в них можно уходить в отпуск без особых потерь в деньгах.