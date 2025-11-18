https://ria.ru/20251118/osadki-2055621686.html
В столичном регионе за сутки выпала половина месячной нормы осадков
В столичном регионе за сутки выпала половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 18.11.2025
В столичном регионе за сутки выпала половина месячной нормы осадков
Половина месячной нормы осадков выпала местами в столичном регионе за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T07:11:00+03:00
2025-11-18T07:11:00+03:00
2025-11-18T07:11:00+03:00
московская область (подмосковье)
красногорск
электросталь
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052183335_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ea16dfc1738577bd67c24d32aa6374c.jpg
https://ria.ru/20251117/nepogoda-2055562452.html
московская область (подмосковье)
красногорск
электросталь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052183335_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f064226944e26ff1cc1370967142a38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), красногорск, электросталь, евгений тишковец
Московская область (Подмосковье), Красногорск, Электросталь, Евгений Тишковец
В столичном регионе за сутки выпала половина месячной нормы осадков
Тишковец: половина месячной нормы осадков выпала в столичном регионе за сутки