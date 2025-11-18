Рейтинг@Mail.ru
07:11 18.11.2025
В столичном регионе за сутки выпала половина месячной нормы осадков
московская область (подмосковье)
красногорск
электросталь
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
красногорск
электросталь
московская область (подмосковье), красногорск, электросталь, евгений тишковец
Московская область (Подмосковье), Красногорск, Электросталь, Евгений Тишковец
Дождь в Москве
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Половина месячной нормы осадков выпала местами в столичном регионе за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 12 миллиметров осадков или 23% месячной нормы. В Подмосковье больше всего дождей зафиксировано в Красногорске - 25 миллиметров, что составляет почти половину всего ноябрьского объема небесной влаги", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что много осадков было в Луговой - 15 миллиметров, Шаховской - 17 миллиметров, Электростали - 18 миллиметров, Толстопальцево - 19 миллиметров.
"В течение дня прольется еще 9-11 миллиметров осадков. Вечером осадки прекратятся", - добавил он.
Прохожие во время дождя в Кремлевском проезде в Москве
Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве
Вчера, 19:53
Московская область (Подмосковье)КрасногорскЭлектростальЕвгений Тишковец
 
 
