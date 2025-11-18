Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, чем обернется передача истребителей Rafale Украине
10:20 18.11.2025 (обновлено: 11:10 18.11.2025)
На Западе рассказали, чем обернется передача истребителей Rafale Украине
Французские истребители Rafale не смогут помочь Киеву изменить ситуацию в зоне боевых действий на Украине, пишет издание Military Watch Magazine. РИА Новости, 18.11.2025
На Западе рассказали, чем обернется передача истребителей Rafale Украине

MWM: передача Украине истребителей Rafale не изменит ситуацию на поле боя

© Getty Images / Anadolu/Ukranian PresidencyВладимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время подписания Декларации о намерениях по сотрудничеству в приобретении военной техники для Украины на авиабазе Велизи-Вилакубле. 17 ноября 2025
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время подписания Декларации о намерениях по сотрудничеству в приобретении военной техники для Украины на авиабазе Велизи-Вилакубле. 17 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Ukranian Presidency
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время подписания Декларации о намерениях по сотрудничеству в приобретении военной техники для Украины на авиабазе Велизи-Вилакубле. 17 ноября 2025
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Французские истребители Rafale не смогут помочь Киеву изменить ситуацию в зоне боевых действий на Украине, пишет издание Military Watch Magazine.
"Ожидается, что способность истребителей существенно повлиять на баланс сил на украинском театре военных действий останется ограниченной", — говорится в материале.
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Во Франции рассказали, кто заплатит за самолеты для Украины
Вчера, 19:47
Макрон в понедельник принял Владимира Зеленского, находящегося с официальным визитом во Франции, они подписали декларацию о намерениях. По данным AFP, документ рассчитан на срок около десяти лет. Помимо самолетов Rafale, он предусматривает поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, в том числе новой модификации SAMP/T, которая все еще находится в разработке, а также радиолокационных станций и беспилотников.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции в Париже. 17 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Макрон сделал новое заявление о конфликте на Украине
Вчера, 17:07
 
