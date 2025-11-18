В ОП России призвали удалить игры S.T.A.L.K.E.R. и "Казаки"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Торговым сетям и маркетплейсам нужно принять срочные меры по снятию с прилавков игр S.T.A.L.K.E.R. и "Казаки", разработчиком которых выступает компании GSC Game World*, считает член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Во вторник генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской компании GSC Game World*, которая спонсирует ВСУ и перевела им около 17 миллионов долларов.

"Торговым сетям и маркетплейсам необходимо принять срочные меры по снятию данной продукции (игр S.T.A.L.K.E.R. и "Казаки" - ред.) со своих прилавков, поскольку это будет считаться её распространением в интересах нежелательной организации", - сказал Машаров в беседе с РИА Новости.

Машаров подчеркнул, что признание нежелательной деятельность компании, которая выступает разработчиком игр S.T.A.L.K.E.R. и "Казаки", следует приветствовать, так как, по его словам, продукция компании и ранее продвигала контент, который формировал отчужденное и иногда деструктивное поведение у несовершеннолетних.

"В 2024 году организацией выпущена компьютерная игра, продвигающая украинские нарративы, содержащая агрессивный русофобский контент… Рекомендую родителям выяснить, играют ли их дети в подобные игры, и провести с ними воспитательную работу по прекращению и изъятию этих игр", - добавил Машаров.

Он также отметил, что IT-разработчикам РФ необходимо начать конкурировать с иностранными компаниями по созданию конкурентной продукции. Машаров подчеркнул, что необходимо создавать качественный, правильный и конкурентноспособный контент. В противном случае, по его словам, несовершеннолетняя аудитория будет продолжать вовлекаться в эти игры через использование VPN-сервисов.