В Ярославской области отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена в Ярославской области, атака БПЛА отражена, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T06:50:00+03:00
2025-11-18T06:50:00+03:00
2025-11-18T06:50:00+03:00
На территории Ярославской области отменили беспилотную опасность