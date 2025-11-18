https://ria.ru/20251118/opasnost-2055608170.html
В Ярославской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T03:46:00+03:00
2025-11-18T03:46:00+03:00
2025-11-18T03:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
ярославская область
михаил евраев
В Ярославской области объявили беспилотную опасность
На территории Ярославской области объявили беспилотную опасность