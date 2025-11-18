Небензя: Россия не стала вносить в СБ ООН свой проект резолюции по Газе

ООН, 18 ноя – РИА Новости. РФ не стала вносить на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Газе, заявил постпред при Всемирной Организации Василий Небензя.

Во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости, СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, "совета мира".