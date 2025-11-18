Рейтинг@Mail.ru
Небензя: Россия не стала вносить в СБ ООН свой проект резолюции по Газе - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:39 18.11.2025 (обновлено: 04:04 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/oon-2055604007.html
Небензя: Россия не стала вносить в СБ ООН свой проект резолюции по Газе
Небензя: Россия не стала вносить в СБ ООН свой проект резолюции по Газе - РИА Новости, 18.11.2025
Небензя: Россия не стала вносить в СБ ООН свой проект резолюции по Газе
РФ не стала вносить на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Газе, заявил постпред при Всемирной Организации Василий Небензя. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T02:39:00+03:00
2025-11-18T04:04:00+03:00
в мире
россия
сша
рамалла
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
https://ria.ru/20251118/nebenzya-2055603614.html
россия
сша
рамалла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, рамалла, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, США, Рамалла, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Небензя: Россия не стала вносить в СБ ООН свой проект резолюции по Газе

Небензя заявил, что РФ не внесла в СБ ООН свой проект резолюции по Газе

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 18 ноя – РИА Новости. РФ не стала вносить на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Газе, заявил постпред при Всемирной Организации Василий Небензя.
"Россия приняла к сведению позицию Рамаллы, а также многих арабо-мусульманских государств, выступивших в поддержку американского проекта, во избежание возобновления кровопролития в анклаве. В этой связи мы не стали вносить наш собственный проект, целью которого было внести поправки в концепцию США для ее приведения в соответствие с согласованными резолюциями ООН", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
В постпредстве РФ в ООН целью проекта называли внесение поправок в концепцию США, чтобы максимально привести ее в соответствие с многолетними согласованными резолюциями ООН. Отдельно в заявлении миссии подчеркивалось, что российский документ не идет вразрез с американской инициативой.
Во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости, СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, "совета мира".
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Резолюция по Газе не должна стать ширмой для экспериментов, заявил Небензя
02:33
 
В миреРоссияСШАРамаллаВасилий НебензяООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала