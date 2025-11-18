Небензя: Россия не стала вносить в СБ ООН свой проект резолюции по Газе

ООН, 18 ноя – РИА Новости. РФ не стала вносить на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Газе, заявил постпред при Всемирной Организации Василий Небензя.
"Россия приняла к сведению позицию Рамаллы, а также многих арабо-мусульманских государств, выступивших в поддержку американского проекта, во избежание возобновления кровопролития в анклаве. В этой связи мы не стали вносить наш собственный проект, целью которого было внести поправки в концепцию США для ее приведения в соответствие с согласованными резолюциями ООН", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
В постпредстве РФ в ООН целью проекта называли внесение поправок в концепцию США, чтобы максимально привести ее в соответствие с многолетними согласованными резолюциями ООН. Отдельно в заявлении миссии подчеркивалось, что российский документ не идет вразрез с американской инициативой.
Во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости, СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, "совета мира".