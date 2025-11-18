https://ria.ru/20251118/oon-2055598412.html
СБ ООН одобрил резолюцию в поддержку плана США по Газе
в мире, израиль, россия, китай, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта
СБ ООН одобрил резолюцию в поддержку плана США по Газе
СБ ООН одобрил резолюцию в поддержку плана Трампа по Газе, РФ и КНР воздержались
ООН, 18 ноя - РИА Новости. Совбез ООН принял предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, передает корреспондент РИА Новости.
В поддержку документа выступили 13 членов Совбеза из 15, воздержались только Россия
и КНР
.
Американский проект предполагает формирование в Газе временного органа управления (так называемый "совет мира") и создание международных стабилизационных сил с мандатом на два года.
При этом палестинская государственность в документе упоминается как возможная перспектива, которая может открыться после реформ Палестинской администрации и начала восстановления сектора. Не упоминается и двугосударственная формула.
План Трампа
по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС
в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
и другие израильские официальные лица почти в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены.