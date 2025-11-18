Рейтинг@Mail.ru
СБ ООН одобрил резолюцию в поддержку плана США по Газе
01:09 18.11.2025 (обновлено: 01:14 18.11.2025)
СБ ООН одобрил резолюцию в поддержку плана США по Газе
СБ ООН одобрил резолюцию в поддержку плана США по Газе
СБ ООН одобрил резолюцию в поддержку плана США по Газе
Совбез ООН принял предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе,... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T01:09:00+03:00
2025-11-18T01:14:00+03:00
в мире
израиль
россия
китай
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
совет безопасности оон
израиль
россия
китай
в мире, израиль, россия, китай, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Россия, Китай, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
СБ ООН одобрил резолюцию в поддержку плана США по Газе

СБ ООН одобрил резолюцию в поддержку плана Трампа по Газе, РФ и КНР воздержались

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 18 ноя - РИА Новости. Совбез ООН принял предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, передает корреспондент РИА Новости.
В поддержку документа выступили 13 членов Совбеза из 15, воздержались только Россия и КНР.
Автомобили с освобожденными из сектора Газа заложниками на военной базе недалеко от Рейма на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
СМИ: план Трампа по Газе может сорваться из-за сложностей с реализацией
11 ноября, 16:52
Американский проект предполагает формирование в Газе временного органа управления (так называемый "совет мира") и создание международных стабилизационных сил с мандатом на два года.
При этом палестинская государственность в документе упоминается как возможная перспектива, которая может открыться после реформ Палестинской администрации и начала восстановления сектора. Не упоминается и двугосударственная формула.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица почти в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Экс-глава ВМС Израиля раскритиковал план Трампа по Газе
6 ноября, 15:40
 
В миреИзраильРоссияКитайДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАССовет Безопасности ООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
