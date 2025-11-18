Рейтинг@Mail.ru
17:30 18.11.2025
Губернатор Омской области рассказал об устранении аварии на газопроводе
Губернатор Омской области рассказал об устранении аварии на газопроводе
Работы по устранению аварии на газопроводе под Омском будут вестись всю ночь до полного устранения, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2025
происшествия, омский район, виталий хоценко, газпром
Происшествия, Омский район, Виталий Хоценко, Газпром
Губернатор Омской области рассказал об устранении аварии на газопроводе

Работы по устранению аварии на газопроводе под Омском продолжат всю ночь

© POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Работы по устранению аварии на газопроводе под Омском будут вестись всю ночь до полного устранения, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
"В поселке Ростовка Омского района специалисты устраняют последствия аварии на газопроводе. Работы будут вестись всю ночь и продолжатся до полного устранения", - сообщил Хоценко.
Возгорание в поле около поселка Ростовка Омского района произошло ранним утром во вторник. По информации компании "Газпром трансгаз Томск", открытое горение ликвидировано, пострадавших нет. Хоценко сообщал, что некоторые промышленные предприятия отключены от газа.
Кадры пожара на газопроводе в Омской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ФСБ назвала причину пожара на газопроводе в Омской области
ПроисшествияОмский районВиталий ХоценкоГазпром
 
 
