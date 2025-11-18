https://ria.ru/20251118/omsk-2055805827.html
Губернатор Омской области рассказал об устранении аварии на газопроводе
Работы по устранению аварии на газопроводе под Омском будут вестись всю ночь до полного устранения, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2025
