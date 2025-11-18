Рейтинг@Mail.ru
ФСБ назвала причину пожара на газопроводе в Омской области - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 18.11.2025 (обновлено: 09:12 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/omsk-2055619976.html
ФСБ назвала причину пожара на газопроводе в Омской области
ФСБ назвала причину пожара на газопроводе в Омской области - РИА Новости, 18.11.2025
ФСБ назвала причину пожара на газопроводе в Омской области
Пожар на газопроводе в поселке Ростовка вспыхнул во время ремонта, сообщили в пресс-службе управлении ФСБ по Омской области. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T08:40:00+03:00
2025-11-18T09:12:00+03:00
происшествия
омская область
омский район
виталий хоценко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055626975_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ae0ff7a6f01b70a6817cfbb14d9fb5c.jpg
https://ria.ru/20251110/vzryv-2053867209.html
омская область
омский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры пожара на газопроводе в Омской области
Газопровод взорвался и загорелся в Омской области
2025-11-18T08:40
true
PT0M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055626975_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0ed9ef42dc5699707a6dadcab50ca943.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, омский район, виталий хоценко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Омский район, Виталий Хоценко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)

ФСБ назвала причину пожара на газопроводе в Омской области

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пожар на газопроводе в поселке Ростовка вспыхнул во время ремонта, сообщили в пресс-службе управлении ФСБ по Омской области.
«
"В поселке Ростовка в ходе проведения ремонтных работ на наземном газопроводе произошло возгорание газа. Горение локализовано. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются", — заявили в ведомстве.
О пожаре на подземном участке магистрального газопровода рассказал утром во вторник губернатор Виталий Хоценко. По одной из версий, произошла утечка газа. Глава региона заверил, что жителям Омского района и других населенных пунктов ничего не угрожает.
Котельные обеспечивают газом по резервным трубопроводам, часть промышленных предприятий лишилась снабжения, срок восстановления займет до суток.
На месте работают 18 спасателей и четыре единицы техники МЧС. СК организовал доследственную проверку.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Татарстане пять человек пострадали при взрыве газа
10 ноября, 08:08
 
ПроисшествияОмская областьОмский районВиталий ХоценкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала