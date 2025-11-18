https://ria.ru/20251118/omsk-2055619976.html
ФСБ назвала причину пожара на газопроводе в Омской области
ФСБ назвала причину пожара на газопроводе в Омской области
Пожар на газопроводе в поселке Ростовка вспыхнул во время ремонта, сообщили в пресс-службе управлении ФСБ по Омской области. РИА Новости, 18.11.2025
