В аэропорту Пензы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T07:20:00+03:00
пенза
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пенза
пенза, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Пенза, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
