https://ria.ru/20251118/ogranichenija-2055827746.html
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на полеты
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 18.11.2025
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на полеты
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T19:24:00+03:00
2025-11-18T19:24:00+03:00
2025-11-18T19:24:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153321/06/1533210602_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64a301bacf4307df86bf9f7d71383c74.jpg
https://ria.ru/20251118/nikitin-2055819050.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153321/06/1533210602_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_fd09c1cca7c0fb3f101e8c4f2a9d3fe2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Шереметьево сняли ограничения на полеты