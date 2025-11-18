В Одессе выросло число принудительно мобилизованных, сообщила жительница

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Количество принудительно мобилизованных украинцев в Одессе в разы увеличилось при новом главе Сергее Лысаке, сообщила РИА Новости жительница города.
"Налавливать стали больше, это я вижу даже по этим фургонам (в которых везут принудительно мобилизованных - ред.). Машины стали более наполненные, больше тащат туда людей", - сказала она.
По словам собеседницы агентства, при прошлом мэре Геннадии Труханове в перевозящих мобилизованных машинах она видела по 10-12 человек.
"Но как только пришел Лысак, машины, как раньше, как в начале войны, стали набитые", - отметила жительница Одессы.
Владимир Зеленский 14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
