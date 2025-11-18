Рейтинг@Mail.ru
Одесситы живут в страхе репрессий со стороны СБУ, рассказала жительница - РИА Новости, 18.11.2025
01:46 18.11.2025
Одесситы живут в страхе репрессий со стороны СБУ, рассказала жительница
Одесситы живут в страхе репрессий со стороны СБУ, рассказала жительница
россия, украина, одесса, владимир зеленский, служба безопасности украины
Россия, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
Одесситы живут в страхе репрессий со стороны СБУ, рассказала жительница

Одесситы живут в страхе репрессий со стороны СБУ и судов за слова о России

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Одесситы живут в страхе репрессий со стороны СБУ и судов за любые положительные слова о России, все буквально "боятся рот раскрыть", рассказала РИА Новости жительница города.
"Один человек в компании выразился хорошо о России, и к нему приходили СБУ. Люди "сдают" сами, вот в чем дело. Поэтому все запуганные, все боятся рот раскрыть", - сказала собеседница агентства.
Предъявление обвинения экс-мэру Одессы Геннадию Труханову - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Одесситы не верят в доказательства против Труханова, сообщили NYT
14 ноября, 15:38
Она призналась, что может обсудить ситуацию только с самыми близкими людьми.
"А так даже соседям не говорили ничего, потому что не знаем, кто что думает. Под страхом все живут, под страхом", - отметила она.
Репрессии со стороны СБУ, по ее словам, продолжаются уже давно.
"Эти репрессии тянутся. Знаю, что в соцсетях просто лайкнул или переслал человек информацию пророссийскую, его видно кто-то "сдал", и дали условный срок. Да, таскали очень долго по СБУ, стращали", - рассказала жительница Одессы.
Владимир Зеленский 14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Здание городской администрации Одессы - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Одесситов оскорбил проект о лишении защиты русского языка, считает эксперт
16 октября, 16:16
 
РоссияУкраинаОдессаВладимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
 
 
