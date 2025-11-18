Одесситы живут в страхе репрессий со стороны СБУ, рассказала жительница

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Одесситы живут в страхе репрессий со стороны СБУ и судов за любые положительные слова о России, все буквально "боятся рот раскрыть", рассказала РИА Новости жительница города.

"Один человек в компании выразился хорошо о России , и к нему приходили СБУ . Люди "сдают" сами, вот в чем дело. Поэтому все запуганные, все боятся рот раскрыть", - сказала собеседница агентства.

Она призналась, что может обсудить ситуацию только с самыми близкими людьми.

"А так даже соседям не говорили ничего, потому что не знаем, кто что думает. Под страхом все живут, под страхом", - отметила она.

Репрессии со стороны СБУ, по ее словам, продолжаются уже давно.

"Эти репрессии тянутся. Знаю, что в соцсетях просто лайкнул или переслал человек информацию пророссийскую, его видно кто-то "сдал", и дали условный срок. Да, таскали очень долго по СБУ, стращали", - рассказала жительница Одессы