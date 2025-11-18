https://ria.ru/20251118/odessa-2055600881.html
Одесситы живут в страхе репрессий со стороны СБУ, рассказала жительница
Одесситы живут в страхе репрессий со стороны СБУ, рассказала жительница - РИА Новости, 18.11.2025
Одесситы живут в страхе репрессий со стороны СБУ, рассказала жительница
Одесситы живут в страхе репрессий со стороны СБУ и судов за любые положительные слова о России, все буквально "боятся рот раскрыть", рассказала РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T01:46:00+03:00
2025-11-18T01:46:00+03:00
2025-11-18T01:46:00+03:00
россия
украина
одесса
владимир зеленский
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
https://ria.ru/20251114/nyt-2055011631.html
https://ria.ru/20251016/zakon-2048655281.html
россия
украина
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, одесса, владимир зеленский, служба безопасности украины
Россия, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
Одесситы живут в страхе репрессий со стороны СБУ, рассказала жительница
Одесситы живут в страхе репрессий со стороны СБУ и судов за слова о России
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Одесситы живут в страхе репрессий со стороны СБУ и судов за любые положительные слова о России, все буквально "боятся рот раскрыть", рассказала РИА Новости жительница города.
"Один человек в компании выразился хорошо о России
, и к нему приходили СБУ
. Люди "сдают" сами, вот в чем дело. Поэтому все запуганные, все боятся рот раскрыть", - сказала собеседница агентства.
Она призналась, что может обсудить ситуацию только с самыми близкими людьми.
"А так даже соседям не говорили ничего, потому что не знаем, кто что думает. Под страхом все живут, под страхом", - отметила она.
Репрессии со стороны СБУ, по ее словам, продолжаются уже давно.
"Эти репрессии тянутся. Знаю, что в соцсетях просто лайкнул или переслал человек информацию пророссийскую, его видно кто-то "сдал", и дали условный срок. Да, таскали очень долго по СБУ, стращали", - рассказала жительница Одессы
.
Владимир Зеленский
14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины
. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.