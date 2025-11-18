Путин прокомментировал проведение годов образования в России и Китае

https://ria.ru/20251118/obrazovanie-2055786300.html
Президент России Владимир Путин назвал своевременным и полезным проведение годов образования РФ и КНР в 2026-2027 годах. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:46:00+03:00
2025-11-18T16:46:00+03:00
2025-11-18T17:20:00+03:00
россия
китай
Путин назвал проведение годов образования в РФ и Китае своевременным и полезным