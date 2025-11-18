Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал проведение годов образования в России и Китае
16:46 18.11.2025
Путин прокомментировал проведение годов образования в России и Китае
Путин прокомментировал проведение годов образования в России и Китае - РИА Новости, 18.11.2025
Путин прокомментировал проведение годов образования в России и Китае
Президент России Владимир Путин назвал своевременным и полезным проведение годов образования РФ и КНР в 2026-2027 годах. РИА Новости, 18.11.2025
Путин прокомментировал проведение годов образования в России и Китае

Путин назвал проведение годов образования в РФ и Китае своевременным и полезным

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время двусторонней встречи с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном. 18 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин во время двусторонней встречи с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном. 18 ноября 2025
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал своевременным и полезным проведение годов образования РФ и КНР в 2026-2027 годах.
"Весьма полезным будет проведение годов образования России и Китая, в 2026-2027 годах мы это запланировали, на мой взгляд, это очень своевременное и хорошее мероприятие", - сказал Путин на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян на 30-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР в Ханчжоу - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Мишустин назвал число россиян, обучающихся в китайских вузах
Россия Китай Владимир Путин Ли Цян Образование - Общество
 
 
