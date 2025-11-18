Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области обломки сбитого БПЛА упали на предприятии
10:10 18.11.2025
В Тамбовской области обломки сбитого БПЛА упали на предприятии
В Тамбовской области обломки сбитого БПЛА упали на предприятии
Обломки сбитого украинского БПЛА попали на территорию одного из предприятий в Тамбовской области, пострадавших нет, ущерб устанавливается, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.11.2025
В Тамбовской области обломки сбитого БПЛА упали на предприятии

Обломки сбитого БПЛА ВСУ попали на территорию предприятия в Тамбовской области

БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Обломки сбитого украинского БПЛА попали на территорию одного из предприятий в Тамбовской области, пострадавших нет, ущерб устанавливается, сообщил губернатор области Евгений Первышов.
"В ночь на 18 ноября Тамбовская область вновь подверглась атаке БПЛА террористического украинского режима. По данным Минобороны России, уничтожено 10 беспилотников. Обломки сбитого БПЛА попали на территорию одного из предприятий в Мичуринском округе. Пострадавших нет, степень ущерба устанавливается", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, также пострадала электроподстанция, питающая около 1000 жителей. Предпринимаются меры по оперативному восстановлению подачи электроэнергии, подчеркнул глава региона.
