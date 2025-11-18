https://ria.ru/20251118/oblomki-2055645577.html
В Тамбовской области обломки сбитого БПЛА упали на предприятии
Обломки сбитого украинского БПЛА попали на территорию одного из предприятий в Тамбовской области, пострадавших нет, ущерб устанавливается, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.11.2025
происшествия
тамбовская область
евгений первышов
министерство обороны рф (минобороны рф)
тамбовская область
2025
Обломки сбитого БПЛА ВСУ попали на территорию предприятия в Тамбовской области