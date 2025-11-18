Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили до пяти танков Abrams в Харьковской области
18.11.2025
12:05 18.11.2025
Российские военные уничтожили до пяти танков Abrams в Харьковской области
Российские военные уничтожили до пяти танков Abrams в Харьковской области
харьковская область, сергей лебедев, нато, служба безопасности украины, безопасность
Харьковская область, Сергей Лебедев, НАТО, Служба безопасности Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили до пяти танков Abrams в Харьковской области

ВС РФ уничтожили в Харьковской области до 5 танков Abrams с личным составом

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский танк Abrams
Американский танк Abrams. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. До пяти американских танков Abrams с личным составом было уничтожено в результате ночного удара в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Этой ночью в городе Берестин был нанесен удар. Как оказалось, буквально на днях в город переместили американские танки вместе с танкистами из стран НАТО… Уничтожено до пяти танков и 20 человек личного состава", - рассказал Лебедев.
Он добавил, что в настоящее время место удара оцеплено и проверяется сотрудниками СБУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Харьковская область, Сергей Лебедев, НАТО, Служба безопасности Украины, Безопасность
 
 
