Российские военные уничтожили до пяти танков Abrams в Харьковской области
Российские военные уничтожили до пяти танков Abrams в Харьковской области - РИА Новости, 18.11.2025
Российские военные уничтожили до пяти танков Abrams в Харьковской области
До пяти американских танков Abrams с личным составом было уничтожено в результате ночного удара в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:05:00+03:00
харьковская область
сергей лебедев
нато
служба безопасности украины
безопасность
харьковская область
2025
харьковская область, сергей лебедев, нато, служба безопасности украины, безопасность
Российские военные уничтожили до пяти танков Abrams в Харьковской области
ВС РФ уничтожили в Харьковской области до 5 танков Abrams с личным составом