"В срочном порядке": Европа столкнулась с форс-мажором из-за США

© AP Photo / Martin Meissner Цены за топливо на автозаправочной станции в Германии

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Крупные европейские нефтеперерабатывающие заводы оказались под угрозой остановки из-за санкций Вашингтона против российского "Лукойла". В Финляндии закрылась крупная сеть АЗС, Болгария и Румыния пытаются что-то предпринять. Возникли риски и для глобального энергорынка. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.

Ищут варианты

В конце октября Минфин США включил "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в очередной пакет санкций. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. Lukoil International GmbH, владеющую зарубежными активами "Лукойла", собрался было купить нефтетрейдер Gunvor. Но затем отозвал предложение из-за давления Вашингтона.

Lukoil International принадлежат НПЗ в Бургасе, покрывающий 80% потребностей Болгарии в топливе, и Petrotel-Lukoil в Плоешти, на 25% обеспечивающий Румынию. Кроме того, это предприятие поставляет продукцию в Молдавию. Теперь оба завода могут прекратить работу.

София уже запретила экспорт некоторых видов топлива, в основном дизельного и авиационного, в другие страны страны ЕС.

Взять под контроль

В Болгарии и Румынии думают, что делать.

Один из вариантов — ввести на НПЗ временное государственное управление.

Болгарский парламент принял закон, позволяющий назначить специального управляющего на "Нефтохим Бургас". Президент Румен Радев попытался наложить вето, указав на конституционные риски и потенциальные финансовые претензии к государству. Однако законодатели преодолели вето подавляющим большинством голосов.

Закон вступил в силу. Буквально в тот же день срочно собрали Совет безопасности и назначили временное руководство на НПЗ.

Такая спешка вполне объяснима.

« Закрытие предприятия угрожает скачком цен и перебоями на заправках, что ударит по транспорту, сельскому хозяйству и промышленности. Кроме того, это потеря рабочих мест и налоговых поступлений в регионе Бургаса, где НПЗ — градообразующее предприятие, отмечает Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".

"В крайнем случае"

В Румынии действуют не столь быстро. Тут вероятен выкуп активов "Лукойла".

Национализация, как подчеркнули в Бухаресте, стала бы "крайней мерой".

По словам президента Никусора Дана, правительство создало целевую группу для поиска наилучшего решения для объекта, в который входит НПЗ Petrotel, но "торопиться никто не собирается". Как и просить американцев об отсрочке санкций.

Все же, помимо Petrotel, есть Petromidia и Petrobrazi, так что ситуация в Румынии не столь драматичная, как в Болгарии, поясняет Скрябин.

"Драка за активы"

Прецеденты временного — на три-шесть месяцев — госуправления с последующей продажей имеются.

Так в 2022-м поступила Германия с активами "Роснефти" и Италия с НПЗ ISAB на Сицилии, напоминает Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.

« "Власти предотвратят остановку предприятий, найдут нового собственника из союзных стран (интерес к Бургасу уже проявили, например, казахстанская KMG, венгерская MOL, азербайджанская SOCAR) и выведут активы из-под контроля "Лукойла". Это позволит формально соблюсти санкции без закрытия НПЗ", — поясняет аналитик.

Возможность продажи доли "Лукойла" рассматривают и в Нидерландах — в 2009-м российская компания приобрела 45% акций НПЗ Zeeland на юго-западе страны. Источник Politico охарактеризовал такой шаг как "наиболее вероятный".

Как отмечает Bloomberg, правительства по всей Европе и на Ближнем Востоке ввязались в драку за активы "Лукойла". И ее исход далеко не предрешен.

Дестабилизация рынка

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило: санкции против российских нефтяных компаний создают риски для всего глобального рынка.

Отчет МЭА указывает на уже возникшие операционные сбои. "Лукойл" объявил о форс-мажоре на одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений — Западная Курна-2 в Ираке, поскольку власти страны приостановили выплаты компании. Это осложнит ситуацию на энергорынках Восточной Европы.

Агрессивные действия Минфина США (ставшие первыми крупными энергетическими санкциями во второй срок Трампа) наложились на 19-й пакет санкций ЕС, принятый в конце октября и запрещающий импорт российского СПГ с января 2027-го. Причем краткосрочные контракты истекают в течение шести месяцев.

Дизель в Германии уже подорожал на 25%, в Баварии цены на автозаправках рекордные со времен энергокризиса.

« "Трейдеры запасаются дизелем из США и с Ближнего Востока, но премии на него стремительно повышаются: фьючерсы на Ice Gasoil резко выросли. Поставки сократятся и из-за запрета ЕС на российское топливо из сырой нефти с января", — уверен Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России.

Основные риски аналитики связывают с экономикой переработки: российское сырье обеспечивало более привлекательную маржу.