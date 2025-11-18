https://ria.ru/20251118/neft-2055557216.html
"В срочном порядке": Европа столкнулась с форс-мажором из-за США
"В срочном порядке": Европа столкнулась с форс-мажором из-за США - РИА Новости, 18.11.2025
"В срочном порядке": Европа столкнулась с форс-мажором из-за США
Крупные европейские нефтеперерабатывающие заводы оказались под угрозой остановки из-за санкций Вашингтона против российского "Лукойла". В Финляндии закрылась... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T08:00:00+03:00
2025-11-18T08:00:00+03:00
2025-11-18T12:10:00+03:00
США, Болгария, Румыния, Румен Радев, Бойко Борисов, ЛУКОЙЛ, Евросоюз, Бензин, ДТ (дизельное топливо), Топливо, Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы
"В срочном порядке": Европа столкнулась с форс-мажором из-за США
В Европе возникла угроза топливного кризиса из-за санкций США против "Лукойла"
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Крупные европейские нефтеперерабатывающие заводы оказались под угрозой остановки из-за санкций Вашингтона против российского "Лукойла". В Финляндии закрылась крупная сеть АЗС, Болгария и Румыния пытаются что-то предпринять. Возникли риски и для глобального энергорынка. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.
В конце октября Минфин США включил "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в очередной пакет санкций. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. Lukoil International GmbH, владеющую зарубежными активами "Лукойла", собрался было купить нефтетрейдер Gunvor. Но затем отозвал предложение из-за давления Вашингтона.
Lukoil International принадлежат НПЗ в Бургасе, покрывающий 80% потребностей Болгарии в топливе, и Petrotel-Lukoil в Плоешти, на 25% обеспечивающий Румынию. Кроме того, это предприятие поставляет продукцию в Молдавию. Теперь оба завода могут прекратить работу.
София уже запретила экспорт некоторых видов топлива, в основном дизельного и авиационного, в другие страны страны ЕС.
В Болгарии и Румынии думают, что делать.
Один из вариантов — ввести на НПЗ временное государственное управление.
Болгарский парламент принял закон, позволяющий назначить специального управляющего на "Нефтохим Бургас". Президент Румен Радев попытался наложить вето, указав на конституционные риски и потенциальные финансовые претензии к государству. Однако законодатели преодолели вето подавляющим большинством голосов.
Закон вступил в силу. Буквально в тот же день срочно собрали Совет безопасности и назначили временное руководство на НПЗ.
Такая спешка вполне объяснима.
«
Закрытие предприятия угрожает скачком цен и перебоями на заправках, что ударит по транспорту, сельскому хозяйству и промышленности. Кроме того, это потеря рабочих мест и налоговых поступлений в регионе Бургаса, где НПЗ — градообразующее предприятие, отмечает Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".
В Румынии действуют не столь быстро. Тут вероятен выкуп активов "Лукойла".
Национализация, как подчеркнули в Бухаресте, стала бы "крайней мерой".
По словам президента Никусора Дана, правительство создало целевую группу для поиска наилучшего решения для объекта, в который входит НПЗ Petrotel, но "торопиться никто не собирается". Как и просить американцев об отсрочке санкций.
Все же, помимо Petrotel, есть Petromidia и Petrobrazi, так что ситуация в Румынии не столь драматичная, как в Болгарии, поясняет Скрябин.
Прецеденты временного — на три-шесть месяцев — госуправления с последующей продажей имеются.
Так в 2022-м поступила Германия с активами "Роснефти" и Италия с НПЗ ISAB на Сицилии, напоминает Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.
«
"Власти предотвратят остановку предприятий, найдут нового собственника из союзных стран (интерес к Бургасу уже проявили, например, казахстанская KMG, венгерская MOL, азербайджанская SOCAR) и выведут активы из-под контроля "Лукойла". Это позволит формально соблюсти санкции без закрытия НПЗ", — поясняет аналитик.
Возможность продажи доли "Лукойла" рассматривают и в Нидерландах — в 2009-м российская компания приобрела 45% акций НПЗ Zeeland на юго-западе страны. Источник Politico охарактеризовал такой шаг как "наиболее вероятный".
Как отмечает Bloomberg, правительства по всей Европе и на Ближнем Востоке ввязались в драку за активы "Лукойла". И ее исход далеко не предрешен.
Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило: санкции против российских нефтяных компаний создают риски для всего глобального рынка.
Отчет МЭА указывает на уже возникшие операционные сбои. "Лукойл" объявил о форс-мажоре на одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений — Западная Курна-2 в Ираке, поскольку власти страны приостановили выплаты компании. Это осложнит ситуацию на энергорынках Восточной Европы.
Агрессивные действия Минфина США (ставшие первыми крупными энергетическими санкциями во второй срок Трампа) наложились на 19-й пакет санкций ЕС, принятый в конце октября и запрещающий импорт российского СПГ с января 2027-го. Причем краткосрочные контракты истекают в течение шести месяцев.
Дизель в Германии уже подорожал на 25%, в Баварии цены на автозаправках рекордные со времен энергокризиса.
«
"Трейдеры запасаются дизелем из США и с Ближнего Востока, но премии на него стремительно повышаются: фьючерсы на Ice Gasoil резко выросли. Поставки сократятся и из-за запрета ЕС на российское топливо из сырой нефти с января", — уверен Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России.
Основные риски аналитики связывают с экономикой переработки: российское сырье обеспечивало более привлекательную маржу.
Рентабельность снизится, что в долгосрочной перспективе приведет к сокращению производства, уточняет Скрябин. Однако пока, по его словам, европейский рынок в целом располагает достаточными резервами и альтернативными источниками, чтобы компенсировать возможные перебои.