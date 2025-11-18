Небензя назвал котом в мешке резолюцию Совбеза ООН по Газе

ООН, 18 ноя – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал резолюцию Совбеза всемирной организации по Газе, принятую по инициативе США, назвав ее "котом в мешке".

« "Если резюмировать, то представленный Соединенными Штатами документ – это очередной кот в мешке", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

Дипломат назвал голосование "печальным днем для Совета" и выразил опасения, что этот документ может стать "ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории" и превратится в приговор "к двухгосударственному решению".

Другие заявления постпреда:

Существует печальный опыт, когда продавленные США решения по палестино-израильскому конфликту приводили к прямо противоположному результату.

Резолюция Совбеза ООН по Газе не вносит ясности в вопрос о передаче контроля над анклавом под контроль палестинцев.

Документ не подтверждает фундаментальные решения и принципы, в первую очередь формулу двух государств.

Предлагаемая миссия по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Газе рискует стать стороной конфликта, поскольку в ее задачи вписывают принуждение к миру.

Россия не стала вносить на рассмотрение Совбеза ООН свой проект резолюции по Газе, приняв во внимание позицию Палестинской автономии и многих арабских стран.

Во вторник Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, "совета мира".

Сам Трамп назвал принятие резолюции одним из важнейших событий в истории организации и поблагодарил Россию и Китай за решение воздержаться при голосовании. Он также подтвердил намерение возглавить Совет мира по сектору Газа в рамках своего плана.

Прекращение огня

Боевые действия в Газе остановились днем 10 октября. До этого стороны договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Движение должно согласиться не участвовать в управлении сектором. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.

ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.