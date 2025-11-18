Рейтинг@Mail.ru
03:01 18.11.2025 (обновлено: 08:58 18.11.2025)
Небензя назвал котом в мешке резолюцию Совбеза ООН по Газе
Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал резолюцию Совбеза всемирной организации по Газе, принятую по инициативе США, назвав ее "котом в мешке".
в мире, россия, сша, китай, василий небензя, дональд трамп, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, США, Китай, Василий Небензя, Дональд Трамп, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта

Небензя назвал котом в мешке резолюцию Совбеза ООН по Газе

ООН, 18 ноя – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал резолюцию Совбеза всемирной организации по Газе, принятую по инициативе США, назвав ее "котом в мешке".
"Если резюмировать, то представленный Соединенными Штатами документ – это очередной кот в мешке", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Министр в Израиле предложил убить руководство Палестины и арестовать Аббаса
Вчера, 20:38
Дипломат назвал голосование "печальным днем для Совета" и выразил опасения, что этот документ может стать "ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории" и превратится в приговор "к двухгосударственному решению".
Небензя также отметил, что реализация плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа целиком ложится на его авторов и сторонников.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Другие заявления постпреда:
  • Существует печальный опыт, когда продавленные США решения по палестино-израильскому конфликту приводили к прямо противоположному результату.
  • Резолюция Совбеза ООН по Газе не вносит ясности в вопрос о передаче контроля над анклавом под контроль палестинцев.
  • Документ не подтверждает фундаментальные решения и принципы, в первую очередь формулу двух государств.
  • Предлагаемая миссия по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Газе рискует стать стороной конфликта, поскольку в ее задачи вписывают принуждение к миру.
  • Россия не стала вносить на рассмотрение Совбеза ООН свой проект резолюции по Газе, приняв во внимание позицию Палестинской автономии и многих арабских стран.
Во вторник Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, "совета мира".
Сам Трамп назвал принятие резолюции одним из важнейших событий в истории организации и поблагодарил Россию и Китай за решение воздержаться при голосовании. Он также подтвердил намерение возглавить Совет мира по сектору Газа в рамках своего плана.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Совет мира по Газе будет эффективным, как McDonald's, заявил Трамп
02:58

Прекращение огня

Боевые действия в Газе остановились днем 10 октября. До этого стороны договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Движение должно согласиться не участвовать в управлении сектором. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.

ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории и выведет войска из Газы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп назвал резолюцию СБ ООН по Газе важным событием в истории организации
02:03
 
В миреРоссияСШАКитайВасилий НебензяДональд ТрампООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
