Небензя рассказал, на кого ляжет реализация плана США по Газе

ООН, 18 ноя – РИА Новости. Реализация плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа целиком ложится на его авторов и сторонников, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Это тот случай, когда мы хотели бы ошибиться и рассчитывать, что США на деле продемонстрируют свой миротворческий потенциал, оценивать который можно будет по тому, насколько им в реальности удастся обеспечить устойчивый мир, где Израиль и Палестина будут сосуществовать в мире и безопасности в границах 1967 года, а Иерусалим станет столицей обоих государств в соответствии с резолюциями СБ и ГА ООН, нормами международного права и заключенными ранее соглашениями, отвечающими как интересам израильтян в обеспечении собственной безопасности, так и праву палестинцев на собственное государство. Теперь реализация плана президента Дональда Трампа целиком ложится на его авторов и сторонников, прежде всего из числа арабо-мусульманской "восьмерки", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.