Резолюция по Газе не должна стать ширмой для экспериментов, заявил Небензя

ООН, 18 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя принятую по инициативе США резолюцию Совбеза по Газе, заявил, что главное, чтобы документ не стал ширмой для экспериментов США и Израиля и не превратился в "приговор" двухгосударстенного решения.