ООН, 18 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя принятую по инициативе США резолюцию Совбеза по Газе, заявил, что главное, чтобы документ не стал ширмой для экспериментов США и Израиля и не превратился в "приговор" двухгосударстенного решения.
https://ria.ru/20251118/nebenzya-2055603614.html
Резолюция по Газе не должна стать ширмой для экспериментов, заявил Небензя
Резолюция по Газе не должна стать ширмой для экспериментов, заявил Небензя - РИА Новости, 18.11.2025
Резолюция по Газе не должна стать ширмой для экспериментов, заявил Небензя
Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя принятую по инициативе США резолюцию Совбеза по Газе, заявил, что главное, чтобы документ не стал ширмой для... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T02:33:00+03:00
2025-11-18T02:33:00+03:00
2025-11-18T02:33:00+03:00
в мире
сша
израиль
россия
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:357:2351:1680_1920x0_80_0_0_1655046909d140089e5bda5c8fda67ee.jpg
https://ria.ru/20251118/nebenzya-2055603464.html
сша
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1971dca5952b6d19a49d4cfb5a48f05c.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, россия, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, Россия, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Резолюция по Газе не должна стать ширмой для экспериментов, заявил Небензя
Небензя: резолюция по Газе не должна быть ширмой для экспериментов США и Израиля
© AP Photo / Seth WenigВасилий Небензя
© AP Photo / Seth Wenig
Василий Небензя . Архивное фото