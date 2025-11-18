Рейтинг@Mail.ru
Резолюция по Газе не должна стать ширмой для экспериментов, заявил Небензя
02:33 18.11.2025
Резолюция по Газе не должна стать ширмой для экспериментов, заявил Небензя
в мире
сша
израиль
россия
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, сша, израиль, россия, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, Россия, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
ООН, 18 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя принятую по инициативе США резолюцию Совбеза по Газе, заявил, что главное, чтобы документ не стал ширмой для экспериментов США и Израиля и не превратился в "приговор" двухгосударстенного решения.
"Главное, чтобы этот документ не стал ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории и не превратился в приговор к двухгосударственному решению", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Небензя напомнил о печальном опыте решений США по конфликту в Газе
В мире США Израиль Россия Василий Небензя ООН Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
