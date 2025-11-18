Рейтинг@Mail.ru
Небензя раскритиковал принятую СБ ООН резолюцию по Газе - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:26 18.11.2025 (обновлено: 03:37 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/nebenzya-2055603067.html
Небензя раскритиковал принятую СБ ООН резолюцию по Газе
Небензя раскритиковал принятую СБ ООН резолюцию по Газе - РИА Новости, 18.11.2025
Небензя раскритиковал принятую СБ ООН резолюцию по Газе
Принятая по инициативе США резолюция Совбеза по сектору Газа – "очередной кот в мешке", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T02:26:00+03:00
2025-11-18T03:37:00+03:00
в мире
сша
россия
василий небензя
оон
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:56:3069:1782_1920x0_80_0_0_5e1b512fac274492ca4acf2a51ea399c.jpg
https://ria.ru/20251118/nebenzja-2055602797.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, василий небензя, оон, совет безопасности оон
В мире, США, Россия, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН
Небензя раскритиковал принятую СБ ООН резолюцию по Газе

Небензя: принятая СБ ООН резолюция по Газе является очередным котом в мешке

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 18 ноя – РИА Новости. Принятая по инициативе США резолюция Совбеза по сектору Газа – "очередной кот в мешке", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Котом в мешке" в постпредстве РФ также называли и принятую по настоянию США резолюцию с изложенным тогда еще президентом Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в анклаве (2735). РФ тогда также воздержалась при голосовании, и, как и предупреждала Москва, резолюция не была исполнена.
"Если резюмировать, то представленный Соединенными Штатами документ – это очередной кот в мешке", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости, СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, "Совета мира".
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Небензя оценил резолюцию СБ ООН по Газе
02:22
 
В миреСШАРоссияВасилий НебензяООНСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала