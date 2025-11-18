Небензя раскритиковал принятую СБ ООН резолюцию по Газе

"Котом в мешке" в постпредстве РФ также называли и принятую по настоянию США резолюцию с изложенным тогда еще президентом Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в анклаве (2735). РФ тогда также воздержалась при голосовании, и, как и предупреждала Москва, резолюция не была исполнена.