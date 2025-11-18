https://ria.ru/20251118/nebenzya-2055603067.html
Небензя раскритиковал принятую СБ ООН резолюцию по Газе
Небензя раскритиковал принятую СБ ООН резолюцию по Газе - РИА Новости, 18.11.2025
Небензя раскритиковал принятую СБ ООН резолюцию по Газе
Принятая по инициативе США резолюция Совбеза по сектору Газа – "очередной кот в мешке", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T02:26:00+03:00
2025-11-18T02:26:00+03:00
2025-11-18T03:37:00+03:00
в мире
сша
россия
василий небензя
оон
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:56:3069:1782_1920x0_80_0_0_5e1b512fac274492ca4acf2a51ea399c.jpg
https://ria.ru/20251118/nebenzja-2055602797.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, василий небензя, оон, совет безопасности оон
В мире, США, Россия, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН
Небензя раскритиковал принятую СБ ООН резолюцию по Газе
Небензя: принятая СБ ООН резолюция по Газе является очередным котом в мешке
ООН, 18 ноя – РИА Новости. Принятая по инициативе США резолюция Совбеза по сектору Газа – "очередной кот в мешке", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Котом в мешке" в постпредстве РФ также называли и принятую по настоянию США резолюцию с изложенным тогда еще президентом Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в анклаве (2735). РФ тогда также воздержалась при голосовании, и, как и предупреждала Москва, резолюция не была исполнена.
"Если резюмировать, то представленный Соединенными Штатами документ – это очередной кот в мешке", – сказал Небензя
в ходе заседания СБ ООН
.
Во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости, СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, "Совета мира".