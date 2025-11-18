Рейтинг@Mail.ru
Миротворцы в Газе могут стать стороной конфликта, заявил Небензя - РИА Новости, 18.11.2025
02:24 18.11.2025
Миротворцы в Газе могут стать стороной конфликта, заявил Небензя
в мире
россия
сша
китай
василий небензя
оон
в мире, россия, сша, китай, василий небензя, оон
В мире, Россия, США, Китай, Василий Небензя, ООН
ООН, 18 ноя - РИА Новости. Предлагаемая миссия по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Газе рискует стать стороной конфликта, поскольку в ее задачи вписывают принуждение к миру, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости, СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, "совета мира".
"В резолюции миссия наделяется такими миропринудительными задачами, что может превратить ее в сторону конфликта и вывести за рамки миротворческой", - заявил Небензя на заседании СБ ООН.
Он подчеркнул, что ни одна из стран, заявлявшая о готовности предоставить контингент, "на такое не подписывалась".
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Небензя оценил резолюцию СБ ООН по Газе
В мире Россия США Китай Василий Небензя ООН
 
 
