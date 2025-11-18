Миротворцы в Газе могут стать стороной конфликта, заявил Небензя

ООН, 18 ноя - РИА Новости. Предлагаемая миссия по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Газе рискует стать стороной конфликта, поскольку в ее задачи вписывают принуждение к миру, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он подчеркнул, что ни одна из стран, заявлявшая о готовности предоставить контингент, "на такое не подписывалась".