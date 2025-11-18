https://ria.ru/20251118/mvd-2055698529.html
Полиция начала проверку после драки с топором и битой под Белгородом
БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Конфликт, начавшийся в школьном чате, перерос в уличную драку в городе Строитель Белгородской области с использованием топора и биты, где двое мужчин нанесли друг другу серьезные травмы и повредили автомобиль, в региональном УМВД сообщили о проведении проверки.
По сообщению ряда Telegram-каналов, конфликт, начавшийся в школьном чате, перерос в уличную драку с использованием топора и биты. На опубликованной видеозаписи видно, как мужчины наносят друг другу удары: один в темной одежде использует металлический топор с длинной рукояткой, а второй, в красной футболке, орудует черной битой. После стычки мужчина в красной футболке отступает из-за полученного ранения, а его оппонент топором громит легковой автомобиль, выбивая стекла и повреждая кузов, оставляя след от удара на госномере. После этого мужчина в черном уезжает.
"Сотрудниками полиции проводится проверка по факту конфликта на улице Ленина в городе Строителе. Вечером 16 ноября в ОМВД России
"Яковлевский" поступило сообщение о драке во дворе многоквартирного дома на улице Ленина в городе Строителе. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. По прибытии выяснилось, что между двумя местными жителями произошел конфликт на бытовой почве. Одного из участников скорая помощь доставила в больницу. Второй самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение", - говорится в сообщении УМВД в Telegram
-канале.
Отмечается, что личности обоих участников конфликта уже установлены. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.