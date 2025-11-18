Полиция начала проверку после драки с топором и битой под Белгородом

БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Конфликт, начавшийся в школьном чате, перерос в уличную драку в городе Строитель Белгородской области с использованием топора и биты, где двое мужчин нанесли друг другу серьезные травмы и повредили автомобиль, в региональном УМВД сообщили о проведении проверки.

По сообщению ряда Telegram-каналов, конфликт, начавшийся в школьном чате, перерос в уличную драку с использованием топора и биты. На опубликованной видеозаписи видно, как мужчины наносят друг другу удары: один в темной одежде использует металлический топор с длинной рукояткой, а второй, в красной футболке, орудует черной битой. После стычки мужчина в красной футболке отступает из-за полученного ранения, а его оппонент топором громит легковой автомобиль, выбивая стекла и повреждая кузов, оставляя след от удара на госномере. После этого мужчина в черном уезжает.