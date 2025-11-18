Рейтинг@Mail.ru
Новый муфтий Стамбула приехал в Россию с первым зарубежным визитом
Религия
 
17:01 18.11.2025
Новый муфтий Стамбула приехал в Россию с первым зарубежным визитом
Новый муфтий Стамбула приехал в Россию с первым зарубежным визитом
Недавно назначенный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом муфтий Стамбула, доктор Эмруллах Тунджел проводит первый зарубежный визит в Россию
религия
Новый муфтий Стамбула приехал в Россию с первым зарубежным визитом

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКнига в руках мусульманина
Книга в руках мусульманина - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Книга в руках мусульманина
УФА, 18 ноя – РИА Новости. Недавно назначенный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом муфтий Стамбула, доктор Эмруллах Тунджел проводит первый зарубежный визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
"Свой первый зарубежный визит в качестве муфтия Стамбула я совершаю в Россию. Долг духовных лиц – выполнять заповеди Аллаха, призывать жить в дружбе и мире с представителями разных конфессий, народов. Своеобразный мост дружбы существует между Стамбулом и Уфой. Российский исламский университет (РИУ) в столице Башкирии, строительство которого мы начали в 2015 году и открыли в 2022-м, является примером солидарности между двумя народами", - рассказал во вторник РИА Новости муфтий Эмруллах Тунджел во время ХVI международной научно-практической конференции "Идеалы и ценности ислама: Одна умма – общая судьба" в Уфе.
По словам религиозного деятеля, президент Турции не раз отмечал, что сотрудничество и солидарность, которые демонстрируют Турция и Россия как представители двух древних культур Евразии, принесут пользу не только их народам, но и всему миру.
"Эти слова показывают важность двустороннего сотрудничества в этой области. Турция и Россия, будучи странами, которые демонстрируют пример мирного сосуществования представителей различных национальностей и конфессий, могут реализовать больше совместных проектов в этой сфере. Для нас более 25 миллионов мусульман, проживающих в России, являются ценностью не только для своей страны, но и для исламского мира", - сказал муфтий Стамбула.
В столице Башкирии 18-19 проходит расширенный съезд Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) и ХVI международная научно-практической конференция "Идеалы и ценности ислама: Одна умма – общая судьба" в Уфе, посвященные 45-летию служению на посту ЦДУМ его председателя, верховного муфтия Талгата Таджуддина. В форуме участвуют мусульманские религиозные деятели РФ, СНГ, представители исламских стран Ближнего Востока, Африки, представители РПЦ, государственные и общественные деятели.
Религия
 
 
