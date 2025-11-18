Рейтинг@Mail.ru
Деревья высадят на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:28 18.11.2025 (обновлено: 16:28 20.11.2025)
Деревья высадят на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября в Москве
Деревья высадят на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября в Москве
Деревья высадят на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября в Москве

Около 1,6 тыс деревьев высадят в Москве

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по высадке около 1,6 тысячи деревьев на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября в Москве в рамках программы благоустройства вылетной магистрали, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. В настоящее время проводим высадку деревьев на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября, в общей сложности их украсят свыше тысячи крупномеров лиственных пород и около 600 хвойных растений", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что предусмотрена линейная высадка крупномерных деревьев в сочетании с многолетниками и низкорослыми растениями.
"Таким образом зеленые насаждения не мешают пешеходам, создавая при этом комфортную городскую среду. В верхнем ярусе высадим липы, клены, дубы, в нижнем - барбарис, спирею и другие декоративные растения. Около станций метро, торговых центров и других точек притяжения создадим композиции из хвойных и многолетников. На разделительные полосы между транспортными потоками высадим липы", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и соответствовать визуальному облику пространств. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что деревья, которые высаживают в столице, выращивают в специализированных питомниках, где они проходят подготовку к пересадке. Крупномеры высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
