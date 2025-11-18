Рейтинг@Mail.ru
В Москве испытают современный автобус среднего класса ПАЗ - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 18.11.2025 (обновлено: 20:16 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/moskva-2055837309.html
В Москве испытают современный автобус среднего класса ПАЗ
В Москве испытают современный автобус среднего класса ПАЗ - РИА Новости, 18.11.2025
В Москве испытают современный автобус среднего класса ПАЗ
Современный автобус среднего класса ПАЗ испытают в Москве, модель отличается повышенным уровнем комфорта и новой планировкой салона, сообщается в... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T20:14:00+03:00
2025-11-18T20:16:00+03:00
москва
максим ликсутов
сергей собянин
мади
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901982915_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f61fff0e8cc1a01b2727e4b15459d695.jpg
https://ria.ru/20250427/elektromobil--2013682627.html
https://ria.ru/20250516/moskva-2016897516.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901982915_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e2d710eeb129e82823be25c9aa19e49f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов , сергей собянин, мади
Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, МАДИ
В Москве испытают современный автобус среднего класса ПАЗ

В Москве испытают самый современный автобус среднего класса ПАЗ Citymax 9

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛюди в автобусе
Люди в автобусе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Люди в автобусе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Современный автобус среднего класса ПАЗ испытают в Москве, модель отличается повышенным уровнем комфорта и новой планировкой салона, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Максим Ликсутов (заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности - ред.) сообщил, что в столице испытают самый современный автобус среднего класса ПАЗ Citymax 9. Передовая модель российского производства отличается повышенным уровнем комфорта и новой планировкой салона", - говорится в сообщении.
Первая поездка предсерийного образца российского электромобиля Атом - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Предсерийный электромобиль "Атом" впервые проехал по московским улицам
27 апреля, 13:59
Отмечается, что уникальную машину представили в рамках Дня Мосгортранса в МАДИ.
"Собрали еще несколько интересных фактов: вместимость - до 77 человек. 10 квадратных метров - самая большая площадь низкого пола в классе. Две широкие двери позволяют пассажирам заходить и выходить быстрее", - уточняется в сообщении.
Более того, сиденья и поручни прикреплены к боковой части кузова и не мешают передвижению по салону. Накопительная площадка оборудована местами для маломобильных граждан.
"Продолжаем развитие транспортной инфраструктуры в столице, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Тестирование новейшего автобуса среднего класса продлится в течение нескольких месяцев. По итогам испытаний рассмотрим закупку машины для запуска на пригородные маршруты Подмосковья", - рассказал Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Девушка использует смартфон в автомобиле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
По шаблону: как москвичи теряют время из-за транспортных привычек прошлого
16 мая, 09:00
 
МоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинМАДИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала