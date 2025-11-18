В Москве испытают современный автобус среднего класса ПАЗ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Современный автобус среднего класса ПАЗ испытают в Москве, модель отличается повышенным уровнем комфорта и новой планировкой салона, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Максим Ликсутов (заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности - ред.) сообщил, что в столице испытают самый современный автобус среднего класса ПАЗ Citymax 9. Передовая модель российского производства отличается повышенным уровнем комфорта и новой планировкой салона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уникальную машину представили в рамках Дня Мосгортранса в МАДИ.
"Собрали еще несколько интересных фактов: вместимость - до 77 человек. 10 квадратных метров - самая большая площадь низкого пола в классе. Две широкие двери позволяют пассажирам заходить и выходить быстрее", - уточняется в сообщении.
Более того, сиденья и поручни прикреплены к боковой части кузова и не мешают передвижению по салону. Накопительная площадка оборудована местами для маломобильных граждан.
"Продолжаем развитие транспортной инфраструктуры в столице, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Тестирование новейшего автобуса среднего класса продлится в течение нескольких месяцев. По итогам испытаний рассмотрим закупку машины для запуска на пригородные маршруты Подмосковья", - рассказал Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.