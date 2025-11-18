Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

"Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву . На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он в MАХ .

Во вторник вечером Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА, нацеленных на российскую столицу. В аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.