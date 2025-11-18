https://ria.ru/20251118/moskva-2055822154.html
Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву
Российские военные сбили четыре беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские военные сбили четыре беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.
«
"Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он в MАХ.
Во вторник вечером Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА, нацеленных на российскую столицу. В аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
ВС России в ответ на атаки ВСУ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.