На юге Москвы столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Шесть автомобилей, в том числе мусоровоз и микроавтобус, столкнулись на юге Москвы, одна машина перевернулась, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По его словам, один автомобиль находится на боку. Перекрыто три полосы движения в сторону центра. Спасатели проводят деблокацию пострадавших.