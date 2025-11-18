https://ria.ru/20251118/moskva-2055710766.html
На юге Москвы столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие
На юге Москвы столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.11.2025
На юге Москвы столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие
Шесть автомобилей, в том числе мусоровоз и микроавтобус, столкнулись на юге Москвы, одна машина перевернулась, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 18.11.2025
На юге Москвы столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Шесть автомобилей, в том числе мусоровоз и микроавтобус, столкнулись на юге Москвы, одна машина перевернулась, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На проспекте Андропова произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей: предварительно, столкнулись микроавтобус, четыре легковушки и мусоровоз", - сказал собеседник агентства.
По его словам, один автомобиль находится на боку. Перекрыто три полосы движения в сторону центра. Спасатели проводят деблокацию пострадавших.