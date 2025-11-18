Рейтинг@Mail.ru
В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности - РИА Новости, 18.11.2025
11:58 18.11.2025
В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
Рекорд тепла 85-летней давности повторен в Москве, воздух прогрелся до плюс 9,4, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 18.11.2025
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
© РИА Новости / Владимир АстапковичВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВДНХ. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Рекорд тепла 85-летней давности повторен в Москве, воздух прогрелся до плюс 9,4, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве повторен рекорд тепла 85-летней давности. На опорной метеостанции ВДНХ плюс 9,4", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что рекорд тепла для 18 ноября держится с 1940 года, когда было плюс 9,4.
Москва - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Москвичам пообещали аномально теплую погоду
5 ноября, 11:57
 
