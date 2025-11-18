https://ria.ru/20251118/moskva-2055677476.html
В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
Рекорд тепла 85-летней давности повторен в Москве, воздух прогрелся до плюс 9,4, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 18.11.2025
