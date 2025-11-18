Рейтинг@Mail.ru
МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре во вторник - РИА Новости, 18.11.2025
11:42 18.11.2025
МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре во вторник
Порывистый ветер ожидается в Москве с 10 часов утра до 6 часов вечера вторника, сообщили в московском главке МЧС РФ.
МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре во вторник

МЧС: в Москве во вторник с 10 до 18 часов ожидается порывистый ветер

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Порывистый ветер ожидается в Москве с 10 часов утра до 6 часов вечера вторника, сообщили в московском главке МЧС РФ.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! В период с 10 до 18 часов 18 ноября местами в Москве ожидается ветер с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В главке МЧС порекомендовали парковаться в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательным управляя автомобилем, не оставлять детей без присмотра.
