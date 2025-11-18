https://ria.ru/20251118/moskva-2055674621.html
МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре во вторник
Порывистый ветер ожидается в Москве с 10 часов утра до 6 часов вечера вторника, сообщили в московском главке МЧС РФ. РИА Новости, 18.11.2025
