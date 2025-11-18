Рейтинг@Mail.ru
09:09 18.11.2025
В Москве собрали около 1,3 миллиона тонн вторсырья с начала года
В Москве собрали около 1,3 миллиона тонн вторсырья с начала года
петр бирюков
москва
москва
петр бирюков, москва
Петр Бирюков, Москва
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Около 1,3 миллиона тонн вторсырья собрали в столице с начала этого года в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В городе уже шестой год работает программа раздельного сбора мусора, достигнутые показатели подтверждают ее эффективность и востребованность у москвичей. Объемы собранного вторсырья продолжают расти. Только за январь - сентябрь этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 1,3 миллиона тонн", - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что при запуске программы главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным для горожан. Поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. Во дворах и возле объектов социальной сферы установлены брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой. В первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые - остальные отходы.
«
"Собранное вторсырье - макулатура, стекло, разные виды пластика и металлов - направляется на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов разделяется на десятки компонентов. Затем его передают на заводы для последующего повторного использования", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что участие в программе раздельного сбора мусора по-прежнему остается добровольным. Благодаря активной разъяснительной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе.
Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве
Петр БирюковМосква
 
 
