https://ria.ru/20251118/moskva-2055632873.html
В Москве собрали около 1,3 миллиона тонн вторсырья с начала года
В Москве собрали около 1,3 миллиона тонн вторсырья с начала года - РИА Новости, 18.11.2025
В Москве собрали около 1,3 миллиона тонн вторсырья с начала года
Около 1,3 миллиона тонн вторсырья собрали в столице с начала этого года в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T09:09:00+03:00
2025-11-18T09:09:00+03:00
2025-11-18T09:09:00+03:00
петр бирюков
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938228231_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5df406752e27807787ddb1eeb95a821.jpg
https://ria.ru/20251117/nepogoda-2055562452.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938228231_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2747674640fd3689d82bebd02274bfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва
В Москве собрали около 1,3 миллиона тонн вторсырья с начала года
Около 1,3 млн тонн вторсырья собрали в Москве с начала 2025 года
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Около 1,3 миллиона тонн вторсырья собрали в столице с начала этого года в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В городе уже шестой год работает программа раздельного сбора мусора, достигнутые показатели подтверждают ее эффективность и востребованность у москвичей. Объемы собранного вторсырья продолжают расти. Только за январь - сентябрь этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 1,3 миллиона тонн", - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что при запуске программы главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным для горожан. Поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. Во дворах и возле объектов социальной сферы установлены брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой. В первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые - остальные отходы.
«
"Собранное вторсырье - макулатура, стекло, разные виды пластика и металлов - направляется на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов разделяется на десятки компонентов. Затем его передают на заводы для последующего повторного использования", - рассказал Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что участие в программе раздельного сбора мусора по-прежнему остается добровольным. Благодаря активной разъяснительной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе.