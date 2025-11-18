Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о спасенных украинцах, находящихся в Курске
10:37 18.11.2025 (обновлено: 11:38 18.11.2025)
Москалькова рассказала о спасенных украинцах, находящихся в Курске
Несколько граждан Украины, спасенных российскими военнослужащими, находятся в Курске и ходят вернуться домой, Россия ждёт ответ от Киева, заявила уполномоченный
Москалькова рассказала о спасенных украинцах, находящихся в Курске

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Несколько граждан Украины, спасенных российскими военнослужащими, находятся в Курске и ходят вернуться домой, Россия ждёт ответ от Киева, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Диалог с украинской стороной продолжается. Сегодня в Курске находятся несколько граждан Украины, которые были спасены нашими военнослужащими из зоны боевых действий, и они хотели бы вернуться домой на Украину. Об этом я сообщила украинской стороне, жду от них ответа", - сказала она журналистам.
В Россию вернулись еще 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ
3 марта, 16:52
Заголовок открываемого материала