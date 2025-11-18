https://ria.ru/20251118/moskalkova-2055656541.html
Москалькова рассказала о спасенных украинцах, находящихся в Курске
Несколько граждан Украины, спасенных российскими военнослужащими, находятся в Курске и ходят вернуться домой, Россия ждёт ответ от Киева, заявила уполномоченный РИА Новости, 18.11.2025
украина
курск
россия
