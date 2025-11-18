Рейтинг@Mail.ru
Монголия готова открыть филиала российского банка, заявил премьер - РИА Новости, 18.11.2025
22:49 18.11.2025
Монголия готова открыть филиала российского банка, заявил премьер
Монголия готова открыть филиала российского банка, заявил премьер
в мире
монголия
россия
владимир путин
монголия
россия
в мире, монголия, россия, владимир путин
В мире, Монголия, Россия, Владимир Путин
Монголия готова открыть филиала российского банка, заявил премьер

Занданшатар: Монголия готова открыть филиал российского банка

© РИА Новости / МИД России | Перейти в медиабанк Гомбожавын Занданшатар
Гомбожавын Занданшатар. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Монгольские власти готовы дать разрешение на открытие филиала российского банка, это поможет взаимным расчетам, заявил премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Важной темой для нас остаются вопросы взаимных платежей, расчетов в торговле. Сегодня наши министры финансов почти договорились по решению проблем. Мы готовы дать все разрешения открыть филиал российского банка. Мы можем осуществлять всячески все платежи, все вопросы расчетов через это", - заявил Занданшатар на переговорах с российским президентом.
Владимир Путин во время двусторонней встречи с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин обсудил с премьером Госсовета КНР сотрудничество с Монголией
В миреМонголияРоссияВладимир Путин
 
 
